(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Британец умер от сердечного приступа, застряв под креслом VIP-зала кинотеатра, сообщает РИА Новости.

Житель города Бирмингем купил билет в кино на VIP-место. После окончания сеанса мужчина случайно выронил телефон из рук. Мобильник упал под кресло. Британец попытался достать гаджет, но его голова застряла под выдвигающейся электрической подножкой кресла.

Мужчина предпринял попытку самостоятельно выбраться из «плена», но ему это сделать не удалось. Спасатели разобрали хитрую конструкцию и вызволили пострадавшего.

Из-за стресса у мужчины произошел сердечный приступ. Врачам удалось «перезапустить» сердце британца, но через неделю он скончался в больнице от повторного приступа.

