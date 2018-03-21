«Ак Барс» в день 20-летия первого чемпионства обыграл «Магнитку»

(Магнитогорск, 21 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). «Ак Барс» обыграл магнитогорский «Металлург» в четвертом матче полуфинальной серии Восточной конференции КХЛ со счетом 3:2. Казанцы добыли на выезде две победы в двух играх и увеличили свой перевес в этом противостоянии. Заброшенными шайбами у «барсов» отметились Алексей Потапов, Иржи Секач и Станислав Галиев.

Дата четвертого матча серии с «Металлургом» для казанцев была особенной — ровно 20 лет назад, 21 марта 1998 года, «Ак Барс» впервые в истории стал чемпионом России. Произошло это на льду казанского Дворца спорта, где «барсы» переиграли московское «Динамо» со счётом 3:2. По иронии судьбы, руководил «динамовцами» тогда Зинэтула Билялетдинов, а у казанцев в составе играли нынешние помощники Билялетдинова Сергей Абрамов и Александр Завьялов и генеральный директор клуба Рафик Якубов.

К слову, Магнитогорск также приложил руку к первому «золоту» Казани — в параллельном матче «Металлург» играл дома против ярославского «Торпедо» и не сумел победить соперника. Ничья при условии домашней победы «Ак Барса» делала казанцев чемпионами за два тура до конца сезона.

Спустя 20 лет хоккейные эксперты были уверены, что в такой памятный день «барсы» возьмут второй матч у «Магнитки» в гостях и приблизятся к финалу Востока на расстояние вытянутой руки, то есть одной победы в серии. Букмекеры придерживались иного мнения — фаворитом они называли «Металлург» с незначительным перевесом.

Для команды Виктора Козлова эта игра была, по сути, ключевым матчем сезона: поражение ставило магнитогорцев на грань вылета из розыгрыша Кубка Гагарина. «Ак Барс» накануне провел хороший, но не идеальный матч: две шайбы казанцы пропустили после удалений капитана Александра Свитова. «Мы должны с этим разобраться», — прокомментировал несдержанность нападающего Билялетдинов.

Главный тренер казанцев перед четвертым матчем произвел два изменения в составе: вместо Федора Малыхина и Василия Токранова у «Ак Барса» в заявку на игру попали Александр Бурмистров и Альберт Яруллин. Если Бурмистров уже появлялся на льду в этой серии, то Яруллин свой последний матч провёл больше двух недель назад — в первой игре плей-офф против «Амура» защитник получил травму. Виктор Козлов произвел одно изменение в составе, но какое: место в воротах наставник «Магнитки» доверил 21-летнему Илье Самсонову. Молодой голкипер в нынешнем плей-офф провел два полных матча и ещё в двух встречах (обе — против «Ак Барса) менял по ходу игры Василия Кошечкина.

Хозяева ожидаемо активно начали четвертую игру и могли открыть счет: Сергей Мозякин вошел в зону по дальнему борту и опасно бросил по казанским воротам. Голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов эффектно справился с броском, породив среди магнитогорских журналистов фантазии о том, что его ловушка заколдована. Первая же опасная атака казанцев завершилась голом — Бурмистров обыграл защитника и выдал пас на пятак, откуда его партнёр по звену Алексей Потапов без помех расстрелял Самсонова.

Пропущенная шайба негативно повлияла на «сталеваров», игра которых в атаке напрочь развалилась: в следующий раз Гарипов по-настоящему вступил в игру лишь спустя шесть-семь минут. Видимо, в ожидании хозяйских атак вратарь «Ак Барса» слишком замерз — на бросок Яна Коваржа в дальнюю девятку казанский голкипер даже не дернулся. Команды не засиживались в средней зоне, пытались нагнетать остроту у чужих ворот: у казанцев два отличных момента имел Свитов, но не смог их реализовать.

Похоже, воспитательную работу со своим капитаном Билялетдинов провёл: в первом периоде габаритный форвард был одним из самых активных. Перед самым перерывом момент на свои ворота организовал Андрей Марков: защитник потерял шайбу на чужой синей линии, упустил себе за спину форварда соперников Аниона Шенфельда и был вынужден фолить. Тренерский штаб хозяев пытался добиться от арбитров более серьёзных санкций, чем малый штраф, но судьи ограничились двумя минутами для Маркова.

Впрочем, большинство «Магнитки» обошлось без серьёзных опасностей для казанских ворот — первое звено хозяев во главе с Мозякиным долго и безуспешно пыталось вывести кого-то на бросок. Справедливости ради, и у казанцев комбинационная игра в атаке во втором периоде не клеилась: обе команды угрожали воротам, в основном, бросками от синей линии и вели активную борьбу перед воротами. В одной из атак «Ак Барса» на рандеву с Самсоновым мог убежать Ярослав Косов, но шайбу у него вовремя выбил Алексей Береглазов. Гости на экваторе периода чуть поджали «сталеваров» и вполне могли выйти вперёд — по два шикарных шанса забросить вторую шайбу казанцев имели Данис Зарипов и Яруллин. Три угрозы ликвидировал Самсонов, в четвёртом моменте защитник «барсов» бросил выше ворот.

Настойчивость подопечных Билялетдинова принесла дивиденды в виде удаления Евгения Бирюкова. На реализацию лишнего наставник гостей выпустил легионерскую пятерку — компанию Иржи Секачу, Джастину Азеведо и Антону Ландеру на льду составили Роб Клинкхаммер и Атте Охтамаа. Со своей задачей иностранцы справились: Азеведо отдал поперечную передачу на Секача, и тот в касание сорвал «паутину» в девятке ворот Самсонова. Шанс отыграться во второй раз магнитогорцы получили сразу после пропущенной шайбы — после удаления Никиты Лямкина хозяева дважды организовали свалку у ворот Гарипова, но решающего касания подопечным Козлова не хватило.

В перерыве между вторым и третьим периодами форвард «Ак Барса» Ярослав Косов во флеш-интервью отметил, что казанцы не будут играть на удержание счета. Слова нападабщего гостей подвернулись сразу же — отличный момент забросить «Магнитке» третью шайбу имел Данис Зарипов. Самсонов свою команду выручил, но в следующем эпизоде сплоховал: бросок Станислава Галиева не был очень опасным, и помог рикошет от ловушки магнитогорского вратаря.

Счет 1:3 за 15 минут до конца третьего периода — положение «сталеваров» стало безвыходным. Заполучив перевес в две шайбы, казанцы все же чуть откатились и стали встречать соперников на своей синей линии дабы избежать ошибок в обороне. У «Магнитки» продолжал активничать Коварж, пытаясь спровоцировать и вывести на эмоции кого-нибудь из соперников. За это его едва не наказали — Зарипов, Галиев и Владимир Ткачев разыграли почти безупречную трехходовку: шайба после броска 25-го номера «Ак Барса» чуть разминулась со створом ворот. «Металлург» в оставшиеся минуты включился по полной и едва не отправил в больницу арбитра — бросок Береглазова после рикошета пришелся в шею судье, которому потребовалась помощь врачей.

За четыре минуты до конца матча казанцы неправильно провели смену и подарили «сталеварам» большинство. На то, чтобы реализовать лишнего, «Магнитке» потребовалось всего 13 секунд: Войтек Вольский и Коварж под копирку повторили комбинацию Азеведо — Секач образца второго казанского гола, и чешский форвард магнитогорцев оформил дубль. Эта заброшенная шайба подарила надежду поклонникам «Металлурга» и добавила перца игре в последние пару-тройку минут. Козлов снял голкипера, чтобы усилить давление на ворота Гарипова, но это результата не дало — гости удержали победный результат и добыли в Магнитогорске две победы в двух матчах.

Хоккей, Континентальная хоккейная лига. Плей-офф Кубка Гагарина. ¼ финала, 4-й матч.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Шайбы забросили: Потапов (7′, 0:1), Коварж (13′, 1:1), Секач (37′, 1:2), Галиев (45′, 1:3), Коварж (56′, 2:3).

Штраф: 2 — 6

Счет в серии: 1 — 3