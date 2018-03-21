Фарид Мухаметшин показал желтую карточку нескольким районам РТ за неактивное развитие волейбола

(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Президент Федерации волейбола РТ, Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин обещал, что на районных сессиях будет просить, чтобы главы районов отстранили от работы людей, отвечающих за развитие волейбола, ведущих неактивную деятельность. Об этом он заявил сегодня на отчетной конференции федерации.

В отчете исполнительного директора Федерации волейбола республики Мансура Каримова прозвучала критика по сельским районам – «редким гостям» на республиканских турнирах. В этот список попали Лаишевский, Пестречинский, Ютазинский, Камско-Устьинский, Кайбицкий районы. Фарид Мухаметшин показал им желтую карточку и вынес предупреждение.

«Если не будет динамики развития волейбола – одного из самых дешевых и доступных видов спорта, которое, к тому же вызывает большой интерес у населения, – на районных сессиях я буду просить, чтобы главы районов отстранили людей, отвечающих за данный вид спорта, от работы», – сказал президент федерации, отметив, что во всех районах республики созданы условия для занятия волейболом.

Сегодня в Министерстве по делам молодежи и спорту Республики Татарстан состоялась отчетная конференция Федерации волейбола РТ, на которой подвели итоги деятельности за 2017 год и поставили задачи на 2018 год.

Министр по делам молодежи, спорту и туризму Владимир Леонов подчеркнул, что волейбол и все связанное с ним в Татарстане - это передовое направление, популярный вид спорта. Министр сообщил, что в республике волейболом занимаются около 40 тысяч человек, в том числе 16 тысяч женщин.

С докладом об итогах работы федерации в 2017 году выступил исполнительный директор Федерации волейбола РТ Мансур Каримов. Он рассказал о спортивных достижениях как в детско-юношеском, студенческом, ветеранском, любительском волейболе, так и успехах профессиональных волейбольных команд на всероссийских и международных соревнованиях.

По его информации, количество специализированных ДЮСШ по волейболу в РТ в 2017 году достигло 35. Количество занимающихся волейболом в ДЮСШ РТ – 4 тыс. 794 человек, из них женщин - 2 тыс. 399 человек. Их тренируют 166 человек, из них штатных – 100, с высшим профильным образованием – 84

Он принформировал участников конференции о проекте Концепции развития волейбола до 2022 года. Документ, по его словам, разработан с целью создания условий для обеспечения эффективного развития волейбола в РТ. «Необходимо работать не только конкретно на сегодняшний день, но и составлять планы на будущее», – отметил исполнительный директор федерации. Фарид Мухаметшин назвал представленный проект концепции «дорожной картой» федерации. «Там большие обязательства. Мы эту концепцию примем, и каждый год на отчетных конференциях на ее основе будем подводить итоги», – сказал он.

Подводя итоги, Фарид Мухаметшин в целом положительно оценил динамику развития волейбола. «Нет такого субъекта в Российской Федерации, когда волейболисты несколько лет подряд становятся чемпионами страны, еврокубков. Но успокаиваться достигнутым категорически нельзя. Необходимо, чтобы волейбол получил новое дыхание», – особо подчеркнул он.

Для популяризации этого вида спорта нужнопроводить финалы республиканских соревнований по волейболу не только в Казани, но и в других городах и районах Татарстана. Мухаметшин призвал представителей СМИ активнее освещать соревнования по волейболу.

Еще один вопрос, по мнению Фарида Мухаметшина, на который нужно обратить внимание, – усиление работы по привлечению студенчества. Высказался он и о необходимости подготовки судей на качественном уровне.

В завершение отчетной конференции состоялась церемония награждения лучших районов РТ по итогам выступлений волейбольных команд в соревнованиях, местных федераций, а также волейбольных тренеров, судей и ветеранов.