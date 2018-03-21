(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). После отравления детей в Волоколамске жители города вышли на митинг, сообщает газета «Известия».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Волоколамске после выброса сероводорода госпитализированы несколько школьников.

ЧП произошло утром в среду, 21 марта. Учителя обратили внимание, что дети жалуются на тошноту и головокружение. Педагоги сразу же вызвали врачей. Детей на машинах скорой помощи отвезли в стационар местной больницы.

После инцидента около больницы вспыхнул стихийный митинг недовольных жителей города, требующих закрытие свалки. К горожанам приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Местные жители освистали Воробьева, а один из митингующих даже попытался ударить губернатора.