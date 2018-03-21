Минсвязи РТ прокомментировало низкое качество связи в Казанском Кремле

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Министерство информатизации и связи Татарстана прокомментировало плохое качество сотовой связи в Казанском Кремле.

«В настоящее время в районе Спасской башни Казанского Кремля МТС проводит работы по релокации базовой станции в связи с ремонтными работами в заповеднике. В ближайший месяц связь по улице Кремлевская будет качественно улучшена», — отметила пресс-служба Минсвязи РТ.

Проблемы связаны с реконструкцией Кремля, поскольку была затронута инфраструктура операторов связи, которые вынуждены временно демонтировать и переносить сооружения связи.

По каждой площадке есть график ее монтажа на прежнее место либо переноса на новое место, которые согласовываются с руководством Казанского Кремля.

Министерство информатизации и связи РТ с компаниями-операторами связи, в том числе и МТС, связывают строго деловые отношения. Ни о каком личном конфликте между главой министерства Романом Шайхутдиновым и директором МТС в РТ Маратом Шакировым не может идти и речи, подчеркнула пресс-служба.