Проект «Электронное образование РТ» стал призером международного конкурса ООН

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Проект «Электронное образование РТ» стал одним из призеров международного конкурса ООН. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минсвязи РТ.

Конкурс «WSIS Prizes-2018» направлен на выявление лучших мировых практик в использовании информационно-коммуникационных технологий. Церемония награждения состоялась в Женеве (Швейцария). В номинации «Электронное образование» было представлено более 40 участников, победителем признан проект из Бангладеша. Вместе с татарстанским «Электронным образованием» в финал прошли образовательные инициативы из Китая, Кубы и Мексики.

Всего к участию в международном конкурсе было заявлено 685 проектов, 492 из которых прошли отбор экспертами и соревновались в 18 номинациях. В общей сложности призерами и победителями конкурса стали 90 проектов из разных стран мира.

«Электронное образование РТ» (edu.tatar.ru) работает с 2009 года. Разработчиком проекта является Министерство информатизации и связи республики. К данной электронной системе подключены школы, учреждения среднего профессионального и дополнительного образования. С помощью портала родители могут следить за ходом учебы и оценками своих детей, ведь на сайте размещены электронные дневники и расписания занятий. На базе системы реализован функционал педагогической аттестации, повышения квалификации, конкурсы лучших учителей Республики Татарстан.