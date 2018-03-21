Границы РТ внесут в единый государственный реестр недвижимости до конца 2020 года

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). До конца 2020 года в единый государственный реестр недвижимости должны быть внесены все границы Татарстана с восьми соседними регионами. На данный момент границы республики в реестре отсутствуют. Об этом сообщает пресс-служба Кадастровой палаты по РТ.

В едином государственном реестре недвижимости содержатся полные сведения о границах девяти и частично о границах 14 субъектов России.

На заседании рабочей группы по внесению в кадастр сведений о границах Татарстана участники утвердили план мероприятий. В частности, предстоит сделать полный анализ текстовых и графических материалов, хранящихся в разных ведомствах, и провести работу по согласованию границ со смежными регионами.

«В том числе необходимо будет исключить пересечения границ земельных участков с границами соседних территорий. Такая проблема, к примеру, существует в нескольких населенных пунктах Агрызского, Кукморского, Нурлатского районов республики», – отметил член рабочей группы, заместитель директора Кадастровой палаты по РТ Алмаз Абдрахманов.

Четко обозначенные границы в кадастре – это отсутствие проблем у граждан при оформлении недвижимости и один из критериев инвестиционной привлекательности региона, поясняется в сообщении пресс-службы ведомства.