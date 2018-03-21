(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). В промзоне Запорожья обнаружены полторы тонны человеческих останков, сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на украинские СМИ.

Жуткую находку обнаружили жители Запорожья в одном из заброшенных домов в промзоне. В здании были навалены медицинские отходы, отрезанные человеческие конечности, окровавленные бинты и использованные медицинские материалы из тубдиспансера.

Как удалось выяснить полицейским, здание принадлежит фирме, специализирующейся на утилизации медицинских отходов.

Представители фирмы в свою защиту сообщили, что еще перед новым годом на имущество компании был наложен арест на несколько месяцев. Под «санкции» попали и медицинские отходы.

Всего в здании были обнаружены полторы тонны биологических отходов и две с половиной тонны использованных медицинских бинтов и инструментов.