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Во время ЧМ-2018 в музее самогона в Казани будут работать англоязычные экскурсоводы

21 марта 2018, 19:20 , Фото: Яков Абрамов

Во время ЧМ-2018 в музее самогона в Казани будут работать англоязычные экскурсоводы Будут ли угощать гостей и болельщиков ЧМ-2018 по футболу в казанском музее самогоном – точно не известно.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Во время ЧМ-2018 по футболу в первом в России музее самогона, открывшемся 21 марта на улице Баумана в Казани, будут работать англоязычные экскурсоводы. Об этом сегодня журналистам рассказал экскурсовод и автор идеи создания музея Юрий Круглов.

«Безусловно, мы думаем над этим вопросом. Я вам скажу больше: на Западе тема самогона вообще не считается предосудительной. Там есть великолепные музеи джина и виски, созданы роскошные музеи этикета и бутылки. Мы только догоняем Запад в данном вопросе», –рассказал историк и культуролог.

Открытие Антиалкогольного музея самогона

Хранитель экспонатов музея самогона в Казани Марина Идрисова добавила, что экспозиция музея будет часто меняться. Однако в связи с проведением в столице Татарстана этим летом грандиозного события в мире спорта она не изменится.

«Служебных помещений в здании практически нет, все помещения мы отдали под экспозицию. Так как экспонатов много, экспозиция будет меняться один раз в три месяца. Мы сотрудничаем со многими музеями нашей страны. У нас периодически происходит обмен и пополнение экспонатами. Думаю, что к ЧМ-2018 по футболу эта экспозиция еще не успеет надоесть», – сказала она.

Открытие Антиалкогольного музея самогона

Собеседница ИА «Татар-информ» добавила, что самогон – уникальный напиток. Он раньше употреблялся в медицинских целях. «Продуктом исключительного качества» лечили заболевания горла и глаз, применяли как антидепрессант. Будут ли угощать в казанском музее гостей и болельщиков ЧМ-2018 по футболу самогоном – пока не известно.
 


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