ВТБ нарастил выдачу кредитов наличными в 1,5 раза

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Банк ВТБ по итогам первых двух месяцев 2018 г. выдал кредитов наличными на общую сумму около 98 млрд рублей, превысив показатель двух розничных банков Группы ВТБ за аналогичный период прошлого года в 1,5 раза.

Существенный вклад в результат внесла программа рефинансирования. За январь-февраль в рамках этого продукта ВТБ выдал кредитов на общую сумму 20 млрд рублей. Это в 4 раза превышает показатель, зафиксированный по итогам первых двух месяцев 2017 г.

Еще одним драйвером роста продаж стало снижение ставок. ВТБ скорректировал ставки по кредитам наличными и программе рефинансирования кредитов других банков 13 февраля.

В среднем, ставки были снижены на 1 пп. По продукту «Кредит наличными» (до 5 млн рублей на срок до пяти лет) размер процентной ставки был уменьшен до 13,9 процента. В рамках рефинансирования и программы «Ипотечный бонус» кредиты теперь доступны от 12,5 процента годовых.

После снижения ставок прирост выдач кредитов наличными составил 20 процентов.