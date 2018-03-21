В Татарстане появится концепция развития волейбола до 2022 года

(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Татарстане разработали проект концепции развития волейбола в РТ до 2022 года. Документ представили сегодня на отчетной конференции Федерации волейбола Республики Татарстан.

Исполнительный директор федерации Мансур Каримов сообщил, что проект концепции разработан с целью создания условий для обеспечения эффективного развития волейбола в РТ.

Мансур Каримов, говоря о современном состоянии развития волейбола в республике, сообщил, что занимающихся волейболом – свыше 40 тыс человек. Количество специализированных ДЮСШ по волейболу в РТ в 2017 году достигло 35. Количество занимающихся волейболом в ДЮСШ РТ – 4 тыс. 794 человек, из них женщин - 2 тыс. 399 человек. Их тренируют 166 человек, из них штатных – 100, с высшим профильным образованием – 84.

Дорожная карта решения проблем развития волейбола в РТ, которая отражена в проекте концепции, предполагает создание системы материального стимулирования тренеров и педагогических кадров, воспитавших и передающих одаренных детей. Так, за подготовку игроков для профессиональных команд предусмотрен грант ведущих клубов РТ до 500 тыс. рублей и гранты за подготовку членов сборной команды России различного уровня (юношеских, юниорских, молодежных).

Говорится в документе и о создании эффективной системы подготовки и переподготовки кадров (лицензирование, повышение квалификации, проведение мастер-классов с ведущими специалистами РФ и мира и др.). Поставлена задача в срок до 2018 года провести переподготовку и курсы повышения квалификации для всех практикующих тренеров по волейболу, в срок до 2022 года провести лицензирование всех практикующих тренеров по волейболу.

Большое внимание в проекте концепции уделяется созданию эффективной системы современного материально-технического обеспечение спортсменов и тренеров. В частности, речь идет о том, чтобы в срок до 2019 года полностью обеспечить экипировкой занимающихся волейболом и тренеров, осуществляющих профессиональную деятельность в ДЮСШ, до 2020 года обеспечить элементарным материально-техническим оборудованием и инвентарем общеобразовательные учреждения.

В дорожной карте решения проблем развития волейбола РТ значится рекомендация: до 2020 года в Казани построить спортивный комплекс на 2-3 зала стандартной величины, являющийся базой для СДЮСШОР «Юность». Также предполагается до 2021 года строительство круглогодичного спортивно-оздоровительного лагеря на территории спортивного комплекса «Олимпиец». В планах, отраженных в проекте концепции развития волейбола РТ, – строительство в Набережных Челнах и Альметьевске многопрофильных спортивных комплексов для игровых видов спорта, которые являлись бы базой для проведения тренировок и соревнований по волейболу.

Проект концепции положительно оценили участники сегодняшнего мероприятия. Мансур Каримов сообщил, что в каждом районе республики должна появиться своя концепция развития волейбола.

Президент Федерации волейбола республики, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин считает, что концепция стратегического развития волейбола позволит закрепить федерацию на лидерских позициях в ближайшие 5 лет. «Впервые принимаем концепцию, это как дорожная карта для нас», – отметил он и призвал делегатов конференции внести свои предложения в проект документа.

Конференция Федерации волейбола РТ рекомендовала президиуму федерации утвердить и принять к исполнению концепцию развития волейбола в Татарстане до 2022 года.