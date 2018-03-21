«АК БАРС» Банк примет участие в выставке-ярмарке «Недвижимость от лидеров»

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). «АК БАРС» Банк примет участие в 38-й специализированной выставке-ярмарке «Недвижимость от лидеров», которая пройдет с 29 марта по 1 апреля 2018 года в Москве.

На выставке эксперты банка проконсультируют по вопросам приобретения или продажи жилья. Подробно расскажут об ипотечных программах банка, критериях оценки надежности застройщика, порядке одобрения заявок на ипотеку, правилах составления договоров купли-продажи недвижимости. Для удобства посетителей навигация по выставке будет разделена на несколько специализированных зон: «Новостройки Москвы и Московской области», «Все операции с вторичной недвижимостью», «Комфортное жилье», «Центр ипотечного кредитования», «Загородная и курортная недвижимость», «Зарубежная недвижимость», «Консультационный центр».

Основная цель выставки-ярмарки «Недвижимость от лидеров» — повышение юридической грамотности покупателей недвижимости, а также презентация новых сервисов и продуктов, облегчающих приобретение и регистрацию квартир.

В дни работы выставки будут действовать уникальные акции и скидки. Всего в мероприятии примут участие более 200 девелоперских компаний, агентств недвижимости и банков. Зарегистрироваться для участия и получить подробную информацию о мероприятии можно здесь.