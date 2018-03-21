Студенты и преподаватели вузов Казани выиграли стипендии и гранты фонда Потанина

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Студенты и преподаватели вузов Казани выиграли стипендии и гранты благотворительного фонда Владимира Потанина, сообщает фонд.

Стипендию в размере 20 тыс. рублей в месяц до окончания обучения в магистратуре будут получать 28 студентов из КФУ, Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева и Казанского национального исследовательского технологического университета.

Конкурс на получение именной стипендии проводится для студентов магистратур 75 ведущих вузов России. В этом сезоне была подана 6 тыс. 731 заявка, что на 20 процентов больше, чем в прошлом. К участию были допущены 3 тыс. 852 участника, во второй (очный) тур прошли 1 тыс. 945 студентов.

По итогам двух туров были определены 500 победителей, представляющих разные научные школы и направления, от технических до гуманитарных.

Победителями конкурса на получение грантов для преподавателей магистратуры в Казани стали шесть педагогов Казанского национального исследовательского технологического университета, Казанского федерального университета и Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева. Они получат грант в размере до 500 тыс. рублей.

В этом году к конкурсу проявили интерес 1 тыс. 730 человек, к участию допущена 941 заявка, победителями стали 100 преподавателей.