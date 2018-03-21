В Казани открылся первый в России музей самогона

(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Первый в России музей самогона открылся 21 марта на улице Баумана в Казани. Здесь на площади 150 квадратных метров собрано более 10 тысяч экспонатов со всего Поволжья.

«Собрать экспонаты помогли частные коллекционеры из Казани и со всего Поволжья, где раньше были оригинальные центры по производству самогона, где помнят, как это было. Это места проведения исторических ярмарок – Макарьевской, Нижегородской, Саратовской. Все крупнейшие города по Волге были активными потребителями и создателями самогона. Казань – украшение Волги, ее столица. Где еще быть музею, как не здесь?», – рассказал экскурсовод и автор идеи создания музея Юрий Круглов.

Эксперт приехал в Казань из Ростова-на-Дону, чтобы открыть здесь новый объект культуры. Он является секретарем Шолоховского круга Союза писателей России, членом Союза журналистов РФ, историком, автором 14 книг по культуре и истории и 400 телерадиопрограмм. В столице Татарстана собеседник ИА «Татар-информ» будет проводить экскурсии для посетителей музея.

Юрий Круглов считает, что создание и распитие самогона, в отличие от водки, является целым искусством. Этот продукт – еще более сложный, чем вино. Экспонаты в музей собирались на протяжении года. Здесь представлены самогонные аппараты самых разных размеров, старинные узорчатые бутылки и деньги, стаканы, рюмки и прочая кухонная утварь прошлых веков. Стены обклеены обрывками старых обоев, газет и журналов, картинами и коврами. Потолок местами обит досками и украшен деревянными ящиками.

«Коллекция будет постоянно пополняться. В наших запасниках также хранятся экспонаты. Мы выставили не все, поскольку ограничены площадью. Экспозиция будет постоянно совершенствоваться, углубляться тематически, особенно это касается 18-19 века», - отметил организатор музея.

Историк пояснил, что подобного музея с таким историческим и культурологическим ракурсом нет в России. Есть музей самогона в Белоруссии, но его экспозиция больше затрагивает алкогольную тематику, поскольку на ней представлены разные рецепты приготовления спиртного напитки.

Базой для создания концепции музея в Казани послужила книга Юрия Круглова «Он самогон». Ее персонажи – арийские жрецы и азиатские кочевники, Иван Грозный и Николай II, чекисты и бандиты, Хрущев и Брежнев. Все они, их судьбы и дела рассматриваются последовательно в одном ракурсе – отношении к самогону. Этих персонажей можно также встретить в казанском музее.

Здесь есть скульптура Ленина, герои фильмов «Джентльмены удачи» и «Собачье сердце», переносящие посетителей в советскую эпоху. Музей находится по адресу Казань, ул. Баумана, 56.Он распахнет свои двери перед всеми посетителями 22 марта и будет работать с 11 утра и до 23 часов вечера. Цена билета для взрослых составляет 300 рублей.

