В ИА «Татар-информ» расскажут о работе фонда им. Анжелы Вавиловой

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Завтра, 22 марта, в 14.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная 15-летию фонда им. Анжелы Вавиловой.
В мероприятии примут участие председатель правления фонда Владимир Вавилов, главный внештатный специалист Минздрава РТ по детской онкогематологии Рафаэль Шаммасов, председатель Российской Ассоциации паллиативной медицины (Москва) Георгий Новиков, главный внештатный специалист Минздрава РТ по паллиативу, заместитель главного врача по мед. части РКОД Ильсур Шаймарданов.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.
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