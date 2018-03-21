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Сельское хозяйство

Сельхозпроизводители РТ за год освоили лишь половину льготных кредитных средств

21 марта 2018, 21:40

Минсельхозом России в прошлом году Татарстану было одобрено 48 льготных инвестиционных кредитов.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Минсельхозом России в прошлом году по Татарстану было одобрено 48 льготных инвестиционных кредитов на сумму 7,4 млрд рублей. Сельхозпроизводители республики освоили 4,2 млрд рублей, что составляет 57,1 процента от общего объема. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В этом году вносятся изменения в механизм льготного инвестиционного кредитования. «Отбор кредитов будет проходить в два этапа: первый – заседание комиссии в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ, второй – в отраслевых департаментах Министерства сельского хозяйства России», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отбор проектов начнется в апреле текущего года. 


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