В ИА «Татар-информ» расскажут об акции «Сообщи, где торгуют смертью»

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). В четверг, 22 марта, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция о первом этапе общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Татарстанцам предлагают анонимно сообщать о точках сбыта наркотиков по телефону «горячей линии». Все подробности об акции и ее возможностях журналистам расскажут заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РТ Кирилл Жданов, заместитель главного врача ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер МЗ РТ» по медицинской части Резеда Хаева, заместитель главного врача ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер МЗ РТ» по реабилитации, Ильдар Тазетдинов, помощник Прокурора РТ Камиль Даишев.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.

К участию в пресс-конференции приглашаются представители СМИ. Аккредитация журналистов ведется по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.