Все новости Татарстан Россия

Общество

В ИА «Татар-информ» расскажут об акции «Сообщи, где торгуют смертью»

21 марта 2018, 18:10

К участию в пресс-конференции приглашаются представители СМИ.
О борьбе с засухой в Татарстане расскажут в ИА «Татар-информ»
Всероссийскую сельскохозяйственную перепись 2016 года обсудят в ИА «Татар-информ»
Презентация российского интернет-форума «РИФ.Иннополис 2016» состоится в ИА «Татар-информ»
Итоги дебатов по педагогическому образованию подведут в ИА «Татар-информ»
Митрополит Феофан расскажет о предстоящих пасхальных празднествах в ИА «Татар-информ»

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). В четверг, 22 марта, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция о первом этапе общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Татарстанцам предлагают анонимно сообщать о точках сбыта наркотиков по телефону «горячей линии». Все подробности об акции и ее возможностях журналистам расскажут заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РТ Кирилл Жданов, заместитель главного врача ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер МЗ РТ» по медицинской части Резеда Хаева, заместитель главного врача ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер МЗ РТ» по реабилитации, Ильдар Тазетдинов, помощник Прокурора РТ Камиль Даишев.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.

К участию в пресс-конференции приглашаются представители СМИ. Аккредитация журналистов ведется по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter