(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Офицер заслонил собой солдата от взорвавшейся гранаты в Белгородской области, сообщает ТАСС.

Трагедия произошла накануне на полигоне во время проведения занятий по метанию боевых гранат из окопа. Солдат выдернул предохранительную чеку из гранаты и случайно выронил боеприпас из рук на землю. В момент инцидента рядом находился полковник Султангабиев, который молниеносно бросился к парню и закрыл его своим телом от взрыва.

В результате ЧП офицер получил серьезные ранения. Его экстренно госпитализировали. Врачи боролись за жизнь полковника, но не смогли его спасти.

В военном округе сообщили, что за героический поступок офицера представили к государственной награде посмертно.



