В устав Федерации волейбола РТ внесены изменения

(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). В устав региональной общественной организации «Федерация волейбола РТ» вносятся изменения. Вопрос сегодня рассмотрели на конференции федерации.

Изменения в устав вносятся в связи с необходимостью приведения его в соответствие с федеральным законодательством, пояснил исполнительный директор Федерации волейбола РТ Мансур Каримов.

Так, согласно Федеральному закону от 21 июля 2014 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам символики некоммерческих организаций» в случае использования общественным объединением символики ее описание должно содержаться в уставе. В связи с этим устав Федерации волейбола РТ дополнен описанием символики: «Эмблема федерации представляет собой графическое изображение волейбольного мяча (условная окружность), состоящего из лепестков трех цветов: белого, красного и зеленого. Под графическим изображением располагается надпись „ФВРТ“ — в одну строку, буквы „ФВ“ выполнены красным цветом, буквы „РТ“ — зеленым цветом».

Структура федерации приведена в соответствие с требованиями федеральных законов. В частности, постоянно действующим руководящим органом общественной организации определен президиум (ранее именовался исполком), единоличным исполнительным органом — исполнительный директор. При этом полномочия данных органов сохраняются.

Также в устав внесены редакционные правки в части указания места нахождения федерации.