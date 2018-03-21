Фарид Мухаметшин удивился отсутствию первенства по волейболу в Казани

(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Президент Федерации волейбола РТ, Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин удивился тому, что в Казани не проходит первенство по волейболу.

«Плохо работали, минус», — прокомментировал он сегодня на отчетной конференции федерации.

Проблему поднял судья Юрий Морозов. «Первенство Зеленодольска, первенство Рыбной Слободы проводятся, но первенства города Казани по волейболу у нас нет. Городской комитет два года назад просили о проведении соревнований, но он отказал. Лучший город республики не проводит первенство по волейболу», — констатировал с трибуны Морозов.

Исполнительный директор Федерации волейбола республики Мансур Каримов отметил, что при бывшем председателе спорткомитета исполкома Казани Ильгизе Фахриеве провести первенство не получалось, но с приходом нового руководителя проведение соревнований должно возродиться.

«То есть вы подтверждаете, что в Казани первенство по волейболу не проводится?» — задал вопрос выступающему Фарид Мухаметшин. «По районам Казани соревнования по волейболу идут? Нет! Что это такое? Уповать на то, что в Казани проходит много мероприятий — это не казанская заслуга. Это заслуга Минспорта», — подчеркнул президент федерации и отметил, что руководству города нужно самокритичнее относиться к работе в сфере развития спорта, в частности, волейбола.

Фарид Мухаметшин выразил надежду, что с приходом в федерацию первого заместителя главы муниципального образования Казани Евгении Лодвиговой ситуация изменится к лучшему.

«Нужно оживить работу», — заключил Мухаметшин.