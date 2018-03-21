Появилось видео массовой аварии на трассе М5 под Уфой

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). В социальных сетях появилось видео страшной аварии на трассе М5 под Уфой.

На кадрах видеозаписи видно, что участниками аварии стали по меньшей мере четыре автомобиля – фура и три легковушки.

От удара грузовик выехал с дороги в кювет и перевернулся. Чуть поодаль, в снегу, стоит сильно искореженный белый внедорожник «Ниссан». Буквально в нескольких десятков метров от них разбросаны части еще двух автомобилей.

Судя по комментариям пользователей, ДТП унесло жизни нескольких человек. Количество погибших и пострадавших пока неизвестно.