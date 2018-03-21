Все новости Татарстан Россия

Культура

Коллектив Татгосфилармонии дал два «ужасных» концерта в Чехии

21 марта 2018, 19:50

«Ужасный концерт!» – так оценили зрители выступление татарстанских артистов.
Директор филармонии имени Тукая: Менеджеры должны окунуться в океан музыкального искусства
На концерты «Вивальди-оркестр» и Rain Drops Казанская филармония потратит 788 тыс. рублей
Впервые в Казани с концертом выступил ученик Паваротти Игорь Монаширов

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Коллектив Филармонического музыкально-литературного лектория под руководством заслуженного артиста РТ Владимира Васильева дал два «ужасных» концерта в Чехии, сообщается на сайте Минкультуры РТ.

Первый состоялся 17 марта в Праге, 19 марта – в городе Брно (Чехия). «Ужасный концерт!» – так оценили зрители выступление татарстанских артистов. Как оказалось, в переводе с чешского языка на русский слово «ужасный» означает «чудесный».

Концерт в Праге открыл и. о. руководителя представительства Россотрудничества в Чешской Республике Андрей Кончаков. Он отметил, что Филармонический музыкально-литературный лекторий является старейшим творческим коллективом Татгосфилармонии. Он приобщает широкую аудиторию к миру высокого искусства, музыки и художественного слова.

Концерт в Брно посетили Гейтман Моравской области Богумил Шимек, генеральный консул Российской Федерации в г. Брно Александр Будаев, торгово-экономический представитель РТ в Чехии Зуфар Абдулгалеев и другие.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter