Коллектив Татгосфилармонии дал два «ужасных» концерта в Чехии

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Коллектив Филармонического музыкально-литературного лектория под руководством заслуженного артиста РТ Владимира Васильева дал два «ужасных» концерта в Чехии, сообщается на сайте Минкультуры РТ.

Первый состоялся 17 марта в Праге, 19 марта – в городе Брно (Чехия). «Ужасный концерт!» – так оценили зрители выступление татарстанских артистов. Как оказалось, в переводе с чешского языка на русский слово «ужасный» означает «чудесный».



Концерт в Праге открыл и. о. руководителя представительства Россотрудничества в Чешской Республике Андрей Кончаков. Он отметил, что Филармонический музыкально-литературный лекторий является старейшим творческим коллективом Татгосфилармонии. Он приобщает широкую аудиторию к миру высокого искусства, музыки и художественного слова.



Концерт в Брно посетили Гейтман Моравской области Богумил Шимек, генеральный консул Российской Федерации в г. Брно Александр Будаев, торгово-экономический представитель РТ в Чехии Зуфар Абдулгалеев и другие.