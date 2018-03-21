Рособрнадзор: Первые экзамены досрочного ЕГЭ прошли без сбоев

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Первые экзамены досрочного периода ЕГЭ по географии и информатике в России прошли без сбоев в штатном режиме. Также в рабочем порядке началось проведение всероссийских проверочных работ, сообщает Рособрнадзор.

Досрочный период ЕГЭ в этом году проходит с 21 марта по 11 апреля. Экзамены сдают более 41 тыс. человек, в основном выпускники прошлых лет. Для сдачи ЕГЭ организовано 245 пунктов проведения экзамена (ППЭ).

«Экзамены начались штатно, печать экзаменационных материалов для участников ЕГЭ в аудиториях прошла успешно, ни одного сбоя нет. К технической составляющей, организации пунктов проведения экзаменов замечаний у общественных наблюдателей тоже нет», – рассказал заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он напомнил, что в этом году во всех ППЭ во время досрочного и основного периодов ЕГЭ будет применяться технология печати экзаменационных материалов непосредственно перед началом экзамена в аудитории с защищенных носителей. Ранее они доставлялись в ППЭ в бумажной форме.

После завершения экзаменов работы участников сканируются также в ППЭ и передаются в электронном виде для проверки.

По словам председателя Российского союза молодежи Павла Красноруцкого, мониторинг хода ЕГЭ будут вести более 5 тыс. федеральных общественных наблюдателей. Во время досрочного периода экзаменов будет задействовано более одной тысячи наблюдателей в аудиториях и более 250 онлайн-наблюдателей. Отделения Корпуса общественных наблюдателей созданы во всех регионах России.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) весной будут проведены для учащихся 4 и 5 классов во всех школах России, в 6 и 11 классах – по решению школ. 20 и 21 марта прошли первые ВПР по иностранному языку и истории для одиннадцатиклассников.

Директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко подчеркнул, что проведение всероссийских проверочных работ также началось успешно. «ВПР проходят третий год подряд, к ним уже привыкли и школьники, и родители, и учителя. Принципы всероссийских проверочных работ не изменились с момента старта этого проекта – это работы, которые проверяют основные, самые значимые и важные аспекты подготовки учащихся по каждому учебному предмету. Материалы проверочных работ готовятся на федеральном уровне, и они едины для всей страны», – заявил он.