(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). 41-летнего серийного карманника задержали в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Управления МВД по Казани.

Первые заявления о краже ценных вещей поступили в отделение полиции еще в ноябре прошлого года. Банковские карты, деньги и сотовые телефоны пропадали из оставленных без присмотра сумок. В основном преступник действовал в развлекательных заведениях города: кафе, торговых центрах, гостиницах и салонах красоты.

Чтобы поймать воришку сотрудники полиции провели большую розыскную работу: опросили возможных свидетелей преступлений, проверили базу возможных подозреваемых и просмотрели многочасовые видеозаписи с камер наблюдения.

С помощью кадров видеозаписи стражи правопорядка смогли оперативно установить личность подозреваемого. Им оказался 41-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Под давлением неопровержимых улик мужчина признался в содеянном.

В общей сложности от рук карманника пострадали 20 казанцев. Сумма причиненного гражданам ущерба превысила 300 тысяч рублей.

Рецидивисту предъявили обвинение по статье «Кража». В случае обвинительного приговора мужчине грозит до пяти лет тюремного заключения.

