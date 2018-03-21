Рособрнадзор подготовил для выпускников видеоролики об особенностях ЕГЭ-2018

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Рособрнадзор подготовил серию анимированных видеороликов о едином государственном экзамене для выпускников 11 классов, сообщается на сайте ведомства.

Ролики рассказывают школьникам о процедуре экзамена, о минимальных баллах для получения аттестата и поступления в вуз, правилах поведения в пункте проведения экзамена, порядке подачи апелляции.

Формат информирования выпускников об особенностях проведения госэкзамена с помощью видеороликов Рособрнадзор применяет впервые.

Посмотреть их можно на YouTube-канале Рособрнадзора, в сообществе «ЕГЭ и ГИА» ВКонтакте и других социальных сетях ведомства.

«Рособрнадзор рекомендует посмотреть видеоматериалы каждому выпускнику, планирующему сдавать в этом году госэкзамены», – говорится в сообщении ведомства.

Ежегодно ЕГЭ сдают более 700 тыс. человек.