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Наука и образование

Рособрнадзор подготовил для выпускников видеоролики об особенностях ЕГЭ-2018

21 марта 2018, 18:52

Ролики рассказывают школьникам о процедуре экзамена.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Рособрнадзор подготовил серию анимированных видеороликов о едином государственном экзамене для выпускников 11 классов, сообщается на сайте ведомства.

Ролики рассказывают школьникам о процедуре экзамена, о минимальных баллах для получения аттестата и поступления в вуз, правилах поведения в пункте проведения экзамена, порядке подачи апелляции.

Формат информирования выпускников об особенностях проведения госэкзамена с помощью видеороликов Рособрнадзор применяет впервые.

Посмотреть их можно на YouTube-канале Рособрнадзора, в сообществе «ЕГЭ и ГИА» ВКонтакте и других социальных сетях ведомства.

«Рособрнадзор рекомендует посмотреть видеоматериалы каждому выпускнику, планирующему сдавать в этом году госэкзамены», – говорится в сообщении ведомства.

Ежегодно ЕГЭ сдают более 700 тыс. человек.  


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