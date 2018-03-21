ФК «Амкар» может провести домашний матч с «Рубином» на нейтральном поле

(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Ильдар Гарипов). Поле на пермском стадионе «Звезда» не соответствует регламенту проведения игр, поэтому пермяки рассматривают возможность сыграть на Дальнем востоке, сообщает ТАСС.

«Нельзя говорить, что „Амкар“ заинтересован играть матчи с „Локомотивом“ и „Рубином“ в Хабаровске. У нас сейчас такая ситуация, что мы рассматриваем все возможные варианты, а между матчами с „Локомотивом“ и „Рубином“ у нас игра в Хабаровске, поэтому такой вариант мы рассматриваем среди других», — сообщает генеральный директор клуба Игорь Резвухин.

В прошлом туре, домашний матч проходил на поле «Нефтяник» команда Вадима Евсеева принимал тульский «Арсенал» и проиграли гостям 0:2, гол забили Дзюба и Ткачев.

В первом круге «Рубин» принимал у себя гостей из Перми, те уступили на своем поле 0:1, голом отметился Януш Голь.