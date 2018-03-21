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Культура

В Альметьевске состоялся гала-концерт международного фестиваля «Феерия аккордеона»

21 марта 2018, 22:10

Впервые фестиваль прошел в 2011 году.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Международный конкурс-фестиваль «Феерия аккордеона» 19 марта состоялся в седьмой раз в Нефтеграде, сообщается на сайте Альметьевского района.

Перед зрителями выступили Камерный оркестр Казанского музыкального колледжа имени Аухадеева, руководитель и дирижер, народная артистка Чеченской Республики, Республики Северной Осетии-Алания Нина Шестопалова, солист Антон Попов, а также выпускники Альметьевского музыкального колледжа, преподаватели, солисты инструментальных ансамблей.

Впервые фестиваль прошел в 2011 году. Тогда на сцене выступали альметьевские аккордеонисты и оркестр народных инструментов под управлением Цветкова.

За семь лет более десяти тысяч зрителей из сорока городов Татарстана и России познакомились с талантливыми музыкантами-аккордеонистами и услышали произведения известных композиторов.


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