В Альметьевске состоялся гала-концерт международного фестиваля «Феерия аккордеона»

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Международный конкурс-фестиваль «Феерия аккордеона» 19 марта состоялся в седьмой раз в Нефтеграде, сообщается на сайте Альметьевского района.
Перед зрителями выступили Камерный оркестр Казанского музыкального колледжа имени Аухадеева, руководитель и дирижер, народная артистка Чеченской Республики, Республики Северной Осетии-Алания Нина Шестопалова, солист Антон Попов, а также выпускники Альметьевского музыкального колледжа, преподаватели, солисты инструментальных ансамблей.
Впервые фестиваль прошел в 2011 году. Тогда на сцене выступали альметьевские аккордеонисты и оркестр народных инструментов под управлением Цветкова.
За семь лет более десяти тысяч зрителей из сорока городов Татарстана и России познакомились с талантливыми музыкантами-аккордеонистами и услышали произведения известных композиторов.