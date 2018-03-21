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Здоровье и среда

Директор «Казанского марафона» проведет зарядку для школьников

21 марта 2018, 21:12

Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике Вадим Янгиров проведет урок здоровья в спортивном зале лицея № 177.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Директор «Казанского марафона», кандидат в мастера спорта по легкой атлетике Вадим Янгиров проведет тренировку для учащихся лицея № 177 в Казани, сообщают организаторы «VIP-зарядки».

Девизом спортивного праздника, который пройдет 22 марта, станут слова Янгирова «Давайте создадим культуру здорового общества». В программе не только тренировка с профессионалом, но и фото, автограф-сессия, дискуссия, тематические конкурсы и викторина.

Событие пройдет в рамках проекта «VIP-зарядка», старт которому дал спортсмен и депутат Госдумы России Ирек Зиннуров. Он провел тренировку в лицее № 116 на прошлой неделе.


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