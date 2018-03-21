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Сотрудники МЧС Татарстана провели операцию по спасению рыбы

21 марта 2018, 16:49 , Фото: mchs.tatarstan.ru

Сотрудники МЧС Татарстана провели операцию по спасению рыбы Спасатели насытили кислородом воду на озере Верхний Кабан.

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Сотрудники МЧС провели операцию по спасению рыбы, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Операция по насыщению воды кислородом в целях недопущения массового замора озерной рыбы прошла сегодня на озере Верхний Кабан в Казани.

В акции приняли участие представители Центра ГИМС МЧС России по Республике Татарстан, Министерства экологии и природных ресурсов, спасатели Поисково-спасательной службы при МЧС РТ и активисты ОСВОДа. Активную помощь спасателям оказали студенты КНИТУ им. А.Н. Туполева.

Спасатели и активисты с помощью ледобуров и бензобуров сделали во льду порядка 70 лунок. Толщина льда на озере около 70 см, поэтому участникам акции пришлось изрядно потрудиться.

Запущенные в водоем эхолоты показали собравшимся, что озерная рыба сразу направилась к спасительным кислородным лункам.

Всего в акции приняли участие порядка 30 человек.
 


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