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Спорт

«Рубин» сыграет с «Ахматом» на центральном стадионе или «Рубине»

21 марта 2018, 16:48

Перенос матча с «Казань-Арены» связан с неудовлетворительным состоянием поля на стадионе.

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Футбольный матч 24-го тура РФПЛ «Рубин» — «Ахмат», намеченный на 7 апреля, с большой долей вероятности пройдет не на «Казань-Арене», сообщает «Спорт-Экспресс».

Покрытие на поле стадиона хотят поберечь, поскольку через три месяца «Казань Арена» примет матчи чемпионата мира по футболу. 

После встречи «Рубина» со «Спартаком» в 23-м туре премьер-лиги к полю стадиона были серьезные нарекания. После игры поле обработали удобрениями и засеяли новыми семенами. Сейчас оно под пленкой. Нужно время, чтобы молодая трава окрепла.

В качестве альтернативы для будущей встречи рассматриваются стадионы «Центральный» и «Рубин». 

ФК «Рубин» планирует вернуться на «Казань-Арену» к двум последним домашним матчам в сезоне против команд «Ростова» и «Уфы».


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