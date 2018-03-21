«Рубин» сыграет с «Ахматом» на центральном стадионе или «Рубине»

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Футбольный матч 24-го тура РФПЛ «Рубин» — «Ахмат», намеченный на 7 апреля, с большой долей вероятности пройдет не на «Казань-Арене», сообщает «Спорт-Экспресс».

Покрытие на поле стадиона хотят поберечь, поскольку через три месяца «Казань Арена» примет матчи чемпионата мира по футболу.

После встречи «Рубина» со «Спартаком» в 23-м туре премьер-лиги к полю стадиона были серьезные нарекания. После игры поле обработали удобрениями и засеяли новыми семенами. Сейчас оно под пленкой. Нужно время, чтобы молодая трава окрепла.

В качестве альтернативы для будущей встречи рассматриваются стадионы «Центральный» и «Рубин».

ФК «Рубин» планирует вернуться на «Казань-Арену» к двум последним домашним матчам в сезоне против команд «Ростова» и «Уфы».