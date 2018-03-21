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Культура

Выставку иранского искусства представят на празднике Навруз в Нацмузее РТ

21 марта 2018, 19:44

Навруз отмечается у персоязычных и некоторых тюркоязычных народов 21 марта.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). В Национальном музее РТ 23 марта пройдет праздник весны и наступления Нового года Навруз «Яз, яз, яз житэ!», сообщает пресс-служба музея.

В рамках мероприятия будет представлена выставка изделий декоративно прикладного искусства Ирана.

Посетители музея также узнают о традициях встречи весны у тюркских народов «Яз, яз, яз житэ!», а также послушают выступление руководителя Генерального консульства Ирана в Казани Алибемана Эгбали Зарча.

В прошлом году Казани были переданы экспонаты, относящиеся к цивилизации и истории Ирана.

Навруз отмечается у персоязычных и некоторых тюркоязычных народов 21 марта.


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