Выставку иранского искусства представят на празднике Навруз в Нацмузее РТ

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). В Национальном музее РТ 23 марта пройдет праздник весны и наступления Нового года Навруз «Яз, яз, яз житэ!», сообщает пресс-служба музея.



В рамках мероприятия будет представлена выставка изделий декоративно прикладного искусства Ирана.



Посетители музея также узнают о традициях встречи весны у тюркских народов «Яз, яз, яз житэ!», а также послушают выступление руководителя Генерального консульства Ирана в Казани Алибемана Эгбали Зарча.

В прошлом году Казани были переданы экспонаты, относящиеся к цивилизации и истории Ирана.



Навруз отмечается у персоязычных и некоторых тюркоязычных народов 21 марта.