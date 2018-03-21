Министр лесного хозяйства РТ выступил перед студентами Казанского ГАУ

(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Татьяна Иванова). В Академии наук РТ прошла общественная лекции «Роль лесов и проблема их сохранения в Республики Татарстан» для студентов Казанского государственного аграрного университета. В начной конференции приняли участие министр лесного хозяйства РТ Рамиль Кузюров, Президент АН РТ Мякзюм Салахов, ректор Казанского ГАУ Джаудат Файзрахманов и член-корреспондент АН РТ, преподаватель кафедры лесоводства и лесных культур Казанского ГАУ Харис Мусин. Событие приурочено к Международному Дню леса.

С первым словом выступил министр лесного хозяйства РТ Рамиль Кузюров. Он поприветствовал всех присутствующих и поздравил их с праздником, а также сообщил о своем сегодняшнем визите в казанскую школу № 84, на базе которой существует движение «Школьное лесничество». Ученики этой школы активно занимаются вопросами сохранения лесов и проводят акции, нацеленные на охрану природы.

«Цель этого дня — проинформировать общество о важности лесов, повысить осведомленность их назначения. До встречи с вами я пообщался с учащимися школы № 84, там мы также очень активно обсудили сегодняшний день. Совместно с волонтерами мы хотим привлечь внимание к проблеме леса, а также его сохранению. Сейчас уже подписан план, чтобы приступить к выполнению работы», — отметил Кузюров.

Требуется не менее нескольких десятилетий, чтобы восстановить 1 процент леса, добавил министр лесного хозяйства РТ.

«Хотелось бы, чтобы вы обратили внимание к существующей проблеме лесов, ведь история показывает, что мы теряем их из года в год. Конечно, есть вопросы инициативного значения наших молодых специалистов. Но уже в ближайшее время мы хотим в новом формате актуализировать эту проблему и привлечь молодых специалистов в нашу отрасль», — подчеркнул министр.

После этого с лекцией о важности лесов и их сохранении в Республике Татарстан выступил член-корреспондент Академии наук РТ, преподаватель кафедры лесоводства и лесных культур Казанского ГАУ Харис Мусин. Он рассказал об истории становления лесного хозяйства в республики, обозначил природный состав лесов на сегодняшний день, а также отметил важность высшего лесного образования.

«Работа по привлечению грамотных специалистов-лесоводов является одним из фундаментальных направлений в отрасли, поэтому особенно важно формировать привлекательный имидж профессии лесовода и труда лесничего», — подчеркнул Мусин.

На сегодняшний день Лубянский лесотехнический колледж является единственным учебным заведением среднего профессионального образования на территории республики, сообщил член-корреспондент АН РТ. Также существует факультет в Казанском ГАУ.

Был поднят вопрос и о проблеме климата. Как сообщил Мусин, в последние 10 лет наблюдается увеличение природных катаклизмов, что негативно сказывается на состоянии лесов — березы и ели начали усыхать.

В завершении научной лекции прошло награждение победителей конкурса на соискание студенческих стипендий Академии наук РТ.

Также в фойе АН РТ на втором этаже была размещена экспозиция Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан. Были представлены достижения лесного хозяйства за последние восемь лет: макет селекционно-семеноводческого центра Сабинского муниципального района, посадочный материал, а также продукция побочного пользования, в которую входят мед, деревянные изделия и многое другое.