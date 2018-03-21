Группа «Уматурман» выпустила посвященный Нижнему Новгороду клип

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Российская группа «Уматурман» во главе с солистом Владимиром Кристовским выпустила клип, посвященный Нижнему Новгороду, сообщает NewsNN.

Клип снят к 796-летию города, которое будет праздноваться в этом году.

Видеоряд достопримечательностей в клипе перемежается кадрами прогулки солистов – Сергея и Владимира Кристовских. Музыканты фотографируют красивые здания, рок-бары, делают селфи с поклонницами. Композиция отличается мелодичностью, как и все хиты Кристовских.

«А мой любимый город живет, он самый лучший, самый родной. А мой любимый город смотрит вперед с Верхневолжской набережной», – поет Кристовский.

В прошлом году музыканты написали песню, которая стала основой музыкального сопровождения на вечернем 3D мэппинг-шоу, которое включало в себя мультимедийную графику, зрелищную анимацию и звук. Проекция была выведена во время Дня города на здание Мининского университета.