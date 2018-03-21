Челнинские медучреждения полностью перейдут на электронные больничные

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Все медучреждения Набережных Челнов начнут выдавать электронные больничные с 1 апреля, пишет газета «Челнинские известия».

В пилотном режиме проект был запущен в марте в 13 лечебных учреждениях города: взрослые поликлиники, больница скорой медицинской помощи, а также Камский детский медицинский центр. С момента запуска в электронном виде выписано 152 больничных. С 1 апреля листки нетрудоспособности в электронном виде будут выдавать во всех медучреждениях города.

«Оформление электронного листка экономит время больного и врача, не нужно ходить по поликлинике или больнице и собирать подписи. Такой больничный трудно подделать», — цитирует газета слова медиков из Набережных Челнов.