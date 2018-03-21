Все новости Татарстан Россия

Здоровье и среда

Челнинские медучреждения полностью перейдут на электронные больничные

21 марта 2018, 16:40

Горожане смогут получить листки нетрудоспособности в электронном виде с 1 апреля.
Театры Набережных Челнов покажут представления для детей
В Набережных Челнах появится индустриальный парк «Хайер РУС»
В Набережных Челнах с декадой старшего поколения поздравили ветеранов, проходящих реабилитацию
В Набережных Челнах задержан грабитель магазина, избивший кассира
Автозаводский район Набережных Челнов подвел итоги года

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Все медучреждения Набережных Челнов начнут выдавать электронные больничные с 1 апреля, пишет газета «Челнинские известия».

В пилотном режиме проект был запущен в марте в 13 лечебных учреждениях города: взрослые поликлиники, больница скорой медицинской помощи, а также Камский детский медицинский центр. С момента запуска в электронном виде выписано 152 больничных. С 1 апреля листки нетрудоспособности в электронном виде будут выдавать во всех медучреждениях города.

«Оформление электронного листка экономит время больного и врача, не нужно ходить по поликлинике или больнице и собирать подписи. Такой больничный трудно подделать», — цитирует газета слова медиков из Набережных Челнов.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter