Казанский университет талантов открыл набор новых студентов

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Казанский открытый университет талантов 2.0 набирает новых студентов. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства образования и науки РТ.

В марте текущего года сотрудники университета посещали школы районов Татарстана в рамках дня открытых дверей. Школьники примеряли на себя роль студентов университета талантов: решали кейс по составлению плана самореализации, проходили диагностику и прогнозировали развитие «прорывных» компетенций.

Отличившихся учащихся пригласили 24-25 марта в Казань на первый образовательный модуль программы индивидуальной поддержки молодежи с выдающимися способностями.

Приемная кампания стартовала 1 марта. Стать учащимся может школьник, студент и молодой специалист от 12 до 30 лет из Республики Татарстан.

Основной критерий для поступления не экзамены, как в университете, а собственные достижения — победа или призовое место в международных, всероссийских и республиканских конкурсах, олимпиадах и соревнованиях по таким направлениям, как спорт, наука, культура, социальное творчество и предпринимательство.