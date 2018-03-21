Проекты ЖК в исторической части Казани попали на рассмотрение в мэрию

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). В исполкоме Казани рассмотрели 14 проектов строительства и реконструкции в исторической части Казани, сообщает пресс-служба мэрии.

Жилой комплекс на ул. Япеева представила главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева. Она напомнила, что прежде на этом месте находился выявленный объект культурного наследия, который утерян. По словам Прокофьевой, одной из задач было воссоздать объект, но не на том месте, а немного в стороне.

Еще один рассмотренный объект — жилой комплекс на ул. Калинина. Его первые этажи планируется сдавать в аренду, а остальные будут жилыми. Также спроектирован подземный паркинг, рассчитанный и на общественную часть, и на жилье.

Рабочая группа одобрила проекты ресторана на ул. Гладилова, центр бытового обслуживания по ул. Энгельса, торгового здания по ул. К. Цеткин, индивидуальных жилых домов по улицам Ш. Камала и Щепкина.

Из 14 проектов, вынесенных на обсуждение, 13 будут переданы на рассмотрение Президента Татарстана. Также рабочая группа рекомендовала доработать к этому времени два проекта.