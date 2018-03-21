Резидент Comedy Club Семен Слепаков внесен в базу данных «Миротворец»

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Российский продюсер, сценарист, комедийный актер, автор-исполнитель песен, резидент Comedy Club Семен Слепаков внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец», передает RT.

Бывший капитан команды КВН «Сборная Пятигорска» добавлен в базу за «сознательное нарушение границы Украины» с целью проникновения в Крым. По некоторым данным, 17 марта Слепаков выступил открытии ресторана в Симферополе.

Ранее в базу данных попали съемочная группа фильма «Скиф», продюсер Никита Михалков, певица Вика Цыганова, актер Юрий Стоянов, актриса Ольга Волкова. Звезда сериала «Папины дочки» рассказала, что на Украине у нее множество друзей и родных людей. Теперь актриса сокрушается, так как не знает, когда еще сможет попасть в Киев.