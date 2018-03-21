Хоккеисты «Ак Барса» Бурмистров и Яруллин сыграют против «Магнитки»

(Магнитогорск, 21 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Игроки казанского «Ак Барса» Александр Бурмистров и Альберт Яруллин вернулись в состав команды перед четвертым матчем серии против магнитогорского «Металлурга».

Бурмистров заменил Федора Малыхина в звене с Артемом Лукояновым и Алексеем Потаповым, Яруллин выйдет на матч в паре с Андреем Марковым. Вне заявки на игру по сравнению с третьим матчем серии, помимо Малыхина, остался защитник Василий Токранов. Место в воротах казанской команды займёт Эмиль Гарипов. Полностью игровые сочетания казанцев выглядят так:

1-е звено: Иржи Секач — Антон Ландер — Джастин Азеведо — Андрей Марков — Альберт Яруллин;

2-е звено: Данис Зарипов — Владимир Ткачев — Станислав Галиев — Атте Охтамаа — Роман Манухов;

3-е звено: Артем Лукоянов — Александр Бурмистров — Алексей Потапов — Рафаэль Батыршин — Никита Лямкин;

4-е звено: Роб Клинкхаммер — Александр Свитов — Ярослав Косов — Михаил Сидоров.

Счет в серии между «Ак Барсом» и «Магниткой» — 2:1 в пользу Казани. В первом казанском матче победу праздновали магнитогорцы (4:3 ОТ), на следующий день подопечные Билялетдинова реабилитировались и сравняли счет в серии (4:1). Первую игру в Магнитогорске убедительно выиграл «Ак Барс» (5:2).