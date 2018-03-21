Директор музея Каюма Насыри: зданию требуется срочный ремонт

(Казань, 20 марта, «Татар-информ», Муршида Киямова). Здание музея Каюма Насыри требует срочного ремонта. На сегодняшний день состояние исторического здания не отвечает требуемым нормам. Об этом информационному агентству «Татар-информ» рассказала директор музея Каюма Насыри Рушания Шафигуллина.

«Каким требованиям эксплуатации должно отвечать здание — вот таким требованиям здание музея не отвечает, — говорит директор музея. — Некоторые места дома сильно обветшали, фундамент покосился. Что касается забора, то он просто в жалком состоянии. Мы пробовали его привести в порядок своими силами. Зданию музея К.Насыри требуется срочный ремонт, потому что к нам приходит очень много туристов. Мы можем оказаться перед ними в неудобном положении. Крыша тоже сильно обветшала. Музей расположен в центре города, и в Старо-Татарской слободе мало парков. Места для отдыха практически нет. В будущем можно было бы расширить сад рядом с музеем. Если отремонтировать наш музей и разбить около его здания зеленый сад, то в исторической части города появился бы замечательный культурный центр».

Как отмечает Рушания Шафигуллина, фонд музея К. Насыри постоянно пополняется. Научные сотрудники музея открывают ранее неизведанные темы. Они стремятся рассказать о просветителе с новой, еще не изученной стороны. Отдельное внимание уделяется деятельности Каюма Насыри в сфере религиозного просвещения. В музее постоянно проводятся презентации книг, посвященных татарскому просветителю и ученому.

Генеральный директор Национального музея Татарстана Гульчачак Назипова рассказала корреспонденту «Татар-информ», что в будущем планируется открыть рядом с музеем сад Каюма Насыри.