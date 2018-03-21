В Казани появится дорога для беспилотников

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). В Казани этой весной появится первый участок федеральной трассы, приспособленный для беспилотных автомобилей, пишет «Российская газета» со ссылкой на главу Росавтодора Романа Старовойта.

На федеральной трассе рядом с Казанью беспилотные автомобили появятся уже весной-летом текущего года, рассказал глава Росавтодора.

«Российские дорожники ни на йоту не отстают от своих европейских коллег в этой части. Мы даже в большей степени готовы к созданию дорожной инфраструктуры и приему беспилотного транспорта», — отметил Старовойт.

Кроме того, в этом году начнут разрабатывать проектную документацию на строительство обходов Нижнекамска и Набережных Челнов, рассказал он. Обходы предназначены для того, чтобы вывести грузовой транспорт из городов.