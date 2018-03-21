Тинчуринцы представят в Москве премьеру «Скрытые следы»

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). На сцене Московского мюзик-холла 29 марта Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина представит премьерный спектакль «Яшерен эзлэр» («Скрытые следы»), сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



Спектакль в жанре мелодрамы поставлен по пьесе известного татарского драматурга Хая Вахита. В этом году исполняется сто лет с его дня рождения. В 1950 – 1960 годы спектакли, поставленные по его пьесам, не сходили с подмостков татарских театров.



События в пьесе разворачиваются в 1958 году. Зрителю будет представлена возможность пройтись по скрытым следам той эпохи и узнать, какими были люди того времени.



Художником-постановщиком стал Ленар Гильмутдинов, режиссером – Резеда Гарипова. Спектакль будет идти на татарском языке с синхронным переводом. Его длительность 2 часа 15 минут.



До гастролей в Москве Театр им. К. Тинчурина представит в Альметьевске три спектакля. Артисты покажут зрителям музыкальные комедии «Женихи» и «Студенческий договор. Наши дни», а также мелодраму «Соловушка с шелковым пояском».