Все новости Татарстан Россия

Культура

Тинчуринцы представят в Москве премьеру «Скрытые следы»

21 марта 2018, 16:56

Спектакль в жанре мелодрамы поставлен по пьесе известного татарского драматурга Хая Вахита.
Театр Тинчурина отправится с гастролями в Пензенскую область
В Казань приедет Мензелинский театр
Татарский театр драмы и комедии им.К.Тинчурина посетит с гастролями Сухум
Театр им.К.Тинчурина планирует поставить в новом сезоне шесть премьер
В Казани пройдут гастроли Мензелинского Татарского государственного драмтеатра им.С.Амутбаева

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). На сцене Московского мюзик-холла 29 марта Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина представит премьерный спектакль «Яшерен эзлэр» («Скрытые следы»), сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Спектакль в жанре мелодрамы поставлен по пьесе известного татарского драматурга Хая Вахита. В этом году исполняется сто лет с его дня рождения. В 1950 – 1960 годы спектакли, поставленные по его пьесам, не сходили с подмостков татарских театров.

События в пьесе разворачиваются в 1958 году. Зрителю будет представлена возможность пройтись по скрытым следам той эпохи и узнать, какими были люди того времени.

Художником-постановщиком стал Ленар Гильмутдинов, режиссером – Резеда Гарипова. Спектакль будет идти на татарском языке с синхронным переводом. Его длительность 2 часа 15 минут.

До гастролей в Москве Театр им. К. Тинчурина представит в Альметьевске три спектакля. Артисты покажут зрителям музыкальные комедии «Женихи» и «Студенческий договор. Наши дни», а также мелодраму «Соловушка с шелковым пояском».


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter