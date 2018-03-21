Руслан Шаяхметов будет работать постпредом РТ в Крыму еще три года

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов назначил Руслана Шаяхметова постоянным представителем Татарстана в Крыму и Севастополе на новый трехлетний срок. Указ опубликован на сайте Президента РТ.

Второй срок Шаяхметова на посту постпреда РТ в Республике Крым и Севастополе стартовал 19 марта этого года. Впервые он заступил на эту должность 19 марта 2015 года.

Руслан Шаяхметов родился в 1977 году в городе Красноуфимск Свердловской области. Окончил Московский военный институт Федеральной пограничной службы РФ и Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП). Имеет опыт работы на различных должностях в органах внутренних дел Татарстана. С 2014 по 2015 год был заместителем постпреда Республики Татарстан в Республике Крым.