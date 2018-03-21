Евгения Лодвигова возглавила комитет пляжного волейбола

(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Первый заместитель главы муниципального образования Казани Евгения Лодвигова стала председателем комитета пляжного волейбола, вице-президентом Федерации волейбола Республики Татарстан. Такое решение принято сегодня на отчетной конференции Федерации волейбола республики (ФВРТ).

«В связи с тем, что в последнее время сильно укрепились позиции пляжного волейбола как олимпийского вида спорта, и в тоже время – наиболее доступного и просто красивого направления волейбола, мы должны уделить особое внимание его развитию в нашей республике», — отметил председатель Госсовета Татарстана, президент ФВРТ Фарид Мухаметшин.

Для поднятия пляжного волейбола на качественный новый уровень принято решение усилить руководство соответствующего комитета исполкома федерации. Для исполнения этой важной миссии руководство федерации предложило кандидатуру Евгении Лодвиговой на должность председателя комитета пляжного волейбола.



Фарид Мухаметшин поздравил Лодвигову и пожелал ей успешной работы по поднятию статуса пляжного волейбола.