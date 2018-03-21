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Фильмом открытия первого Фестиваля тюркского кино стала татарстанская картина

21 марта 2018, 16:22 , Фото: Рамиль Гали

Фильмом открытия первого Фестиваля тюркского кино стала татарстанская картина Кинолента «Бибинур» режиссера и актера Юрий Фетинга стала первой из шестнадцати картин фестивальной программы.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня на открытии первого Международного фестиваля тюркского кино будет показан фильм, представляющий Татарстан. «Бибинур», режиссерская работа Юрия Фетинга, стала первой из шестнадцати картин, представленных вниманию казанского зрителя, а также зарубежных гостей и участников.

В кинотеатре «Мир» открылся первый фестиваль тюркского кино.

На торжественном открытии первого фестиваля тюркского кино заместитель министра культуры Татарстана Гузель Шарипова поблагодарила представительство Ассоциации тюркского кино за лучшие фильмы своих стран, которые они привезли в Татарстан.

«Тюркские народы и наши предки создавали империи и государства, они обладают тысячелетней общей историей и культурой. У нас есть общее наследие в области литературы, искусства, живописи. Много общего у нас и в кино. Благодаря этому, любое тюркское кино понятно и близко татарскому народу и всегда будет популярно в Татарстане», – сказала она.

В кинотеатре «Мир» открылся первый фестиваль тюркского кино.

Фестиваль продлится до 25 марта. За это время работы кинематографистов из Турции, России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и других стран будут показаны в кинотеатре «Мир». Здесь же состоятся творческие встречи с создателями фильмов-участников фестиваля. В дальнейшем фестиваль планируется сделать передвижным, чтобы зрители разных стран могли ближе познакомиться с творчеством родственных народов.

Среди партнеров-организаторов Фестиваля тюркского кино выступает Всемирная федерация журналистов тюркского мира. Однако казанским журналистам, а также местным представителям федеральных СМИ, достойного места в зале для освещения столь знакового мероприятия не нашлось.

В кинотеатре «Мир» открылся первый фестиваль тюркского кино.
 


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