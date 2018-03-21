Фильмом открытия первого Фестиваля тюркского кино стала татарстанская картина

(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня на открытии первого Международного фестиваля тюркского кино будет показан фильм, представляющий Татарстан. «Бибинур», режиссерская работа Юрия Фетинга, стала первой из шестнадцати картин, представленных вниманию казанского зрителя, а также зарубежных гостей и участников.

На торжественном открытии первого фестиваля тюркского кино заместитель министра культуры Татарстана Гузель Шарипова поблагодарила представительство Ассоциации тюркского кино за лучшие фильмы своих стран, которые они привезли в Татарстан.

«Тюркские народы и наши предки создавали империи и государства, они обладают тысячелетней общей историей и культурой. У нас есть общее наследие в области литературы, искусства, живописи. Много общего у нас и в кино. Благодаря этому, любое тюркское кино понятно и близко татарскому народу и всегда будет популярно в Татарстане», – сказала она.

Фестиваль продлится до 25 марта. За это время работы кинематографистов из Турции, России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и других стран будут показаны в кинотеатре «Мир». Здесь же состоятся творческие встречи с создателями фильмов-участников фестиваля. В дальнейшем фестиваль планируется сделать передвижным, чтобы зрители разных стран могли ближе познакомиться с творчеством родственных народов.

Среди партнеров-организаторов Фестиваля тюркского кино выступает Всемирная федерация журналистов тюркского мира. Однако казанским журналистам, а также местным представителям федеральных СМИ, достойного места в зале для освещения столь знакового мероприятия не нашлось.



