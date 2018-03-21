Послы Франции и Китая не примут участия во встрече в МИД России

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Посол Франции в Москве Сильви Берманн и посол Китая в Москве Ли Хуэй не будут участвовать во встрече в МИД России. Об этом сообщает ТАСС.

«Посол, к сожалению, сегодня не сможет, но кто-то из посольства точно будет», — сообщил источник в посольстве Франции.

От дипмиссии Китая также будет представитель, говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что посол Великобритании в России Лори Бристоу не будет присутствовать на встрече в МИД 21 марта по делу об отравлении Сергея Скрипаля.