(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). В Красноярске мужчина вырезал и сварил сердце 27-летней девушки, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, житель Красноярска поссорился со своей знакомой и нанес ей несколько ударов ножом в живот и грудь. Потом преступник вскрыл грудную клетку девушки и вырезал левое легкое и сердце.

На этом злоумышленник не остановился. Сердце убитой он положил в кастрюлю и сварил. Чуть позже преступник вызвал «скорую», после чего нанес себе удар в область сердца.

Прибывшие медики экстренно госпитализировали раненного. Сейчас подозреваемый находится в больнице, где медики борются за его жизнь.

В момент совершения жестокого убийства мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

