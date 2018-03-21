На театральную премию «Тантана» претендуют 13 татарских спектаклей

(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Рузиля Мухамметова). В Татарстане 13 татарских спектаклей в различных номинациях претендуют на республиканскую театральную премию «Тантана». Список номинантов на днях был опубликован на официальном сайте Министерства культуры Татарстана.

«Тантана» ежегодно присуждается за творческие достижения в области театрального искусства.

Напомним, что вчера состоялось заседание Комиссии по присуждению Театральной премии Министерства культуры Республики Татарстан «Тантана» («Триумф») — 2018 и были определены претенденты на премию в 11 номинациях. Номинантов определяет не театр, а члены комиссии «Тантана».

На премию «Тантана» представлены три спектакля Татарского государственного академического театра им. Г. Камала. Это — «Этэч менгэн читэнгэ» («Взлетел петух на плетень») Аяза Гилязова, «Ак калфагым тошердем кулдан» («Мой белый калфак») Ильдара Юзеева, «Килмешэк» («Пришлый») Сюмбель Гаффаровой. Театр участвует в восьми номинациях.

Спектакль Казанского Татарского государственного театра юного зрителя им. Г. Кариева «Куян Эдварднын гажэеп сэяхэте» («Удивительное путешествие кролика Эдварда») представлен в двух номинациях. Это «Дебют» и «Лучший спектакль для детей».

Спектакль «Яратылмый калган ярлар» («Любимые, лишенные любви») Булата Салахова (Набережночелнинский государственный татарский драматический театр) также участвует в двух номинациях — «Дебют» и «За актерский ансамбль».

Альметьевский татарский государственный драматический театр предложил на премию четыре спектакля. В списке номинантов значатся «Медея» и «Яшь йорэклэр» («Молодые сердца»). Первая постановка указана в трех, а вторая в двух номинациях.

Два спектакля Мензелинского государственного татарского драматического театра им. С.Амутбаева претендуют на премию в четырех номинациях. Это спектакль «Иблис» («Дьявол») по произведению азербайджанского классика Г.Джавида и «Яшенле янгыр» («Гроза») по А. Островскому.

Спектакль Атнинского государственного драматического театра им. Г.Тукая по произведению Аяза Гилязова «Югалган кон» («Потерянный день») представлен в одной номинации.

Два спектакля Буинского государственного драматического театра претендуют на премию в трех номинациях.

Спектакль «Теремок», поставленный русской труппой Татарского государственного театра кукол «Экият», указан в двух номинациях. Татарской постановки в списке претендентов нет. Набережночелнинский государственный театр кукол тоже участвует в двух номинациях.

Два спектакля Казанского ТЮЗа вошли в список номинантов. Первый — спектакль М. Бартенева «Я считаю до пяти» (реж. Ильгиз Зайниев), второй — «Нос» Н. Гоголя (реж. Туфан Имамутдинов).

Хореографический спектакль «Элиф» («Алиф») Туфана Имамутдинова также претендует на «Тантана» в двух номинациях. Он значится как «Событие года», а Нурбек Батулла участвует в номинации «Лучшая роль в музыкальном спектакле».

Отметим, что ранее на эту номинацию преимущественно претендовал и побеждал Татарский академический государственный театр оперы и балета им. М. Джалиля. В этом году номинантов четыре — Зеленодольский музыкальный театр, фонд «Сфорцандо» и спектакль «Алиф».

В списке номинантов не указаны Нижнекамский государственный татарский драматический театр им.Т.Миннуллина и Татарский государственный театр драмы и комедии им. К.Тинчурина.