Допинг-офицер на пять часов задержал тренировку сборной России по футболу

(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Ильдар Гарипов). Инспектор допинг-контроля задержал тренировку футбольной сборной России, сообщается на официальной странице команды в социальной сети Twitter.

Инспектор прибыл в 6.30. «Учитывая то, что инспектор приехал всего один, процедура затянулась более чем на пять часов», — говорится в сообщении. За это время проверку прошли всего 10 футболистов, по состоянию на 11.00 еще пять спортсменов находились на обследовании.

«Это нарушило распорядок дня и внесло коррективы в тренировочный процесс, в том числе для футболистов, имеющих некоторые ограничения для работы в общей группе», — отметили в сообщении.

В рамках товарищеской игры сборная России продолжает подготовку к предстоящим встречам с командами Бразилии и Франции. Матч с бразильцами состоится 23 марта в «Лужниках», встреча с французами запланирована на 27 марта на одном из стадионов Санкт-Петербурга.