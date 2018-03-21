Певец Леонид Агутин признался в алкоголизме

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Певец Леонид Агутин в интервью блогеру Юрию Дудю рассказал, что был зависим от алкоголя и признался, что состоял в секте, пишут «Дни.Ру».

Для начала Агутин выпивал, чтобы расслабиться, так как алкоголь помогал на тусовках и съемках, которые он никогда не любил. Однако со временем возлияния переросли в привычку.



«Там, где я жил, бутылки выбрасывал на балкон. И когда бутылки стали выше подоконника, тогда уже их собрали – восемь больших черных мешков – и выкинули. Балкон чистый – можно опять по одной бутылочке ставить. Я вообще трезвым никогда в то время не был...», – признался Агутин.



Певец отметил, что при этом он не дебоширил, не выступал пьяным, на него не жаловались: «Но я был в секте алкашей. И был уверен, что мне это помогает по жизни», – заключил исполнитель.



В какой-то момент певец понял, что нужно что-то менять в своей жизни, или он умрет в 35 лет. Постепенно он стал учиться жить без алкоголя, а его жена – Анжелика Варум помогала ему в этом. Агутин стал получать удовольствие от жизни без спиртного. «Жена меня долго такого терпела, вынесла на себе все "прелести" жизни с пьяницей», – заявил музыкант.

Сегодня Леонид Агутин продолжает продуктивно работать: гастролирует, записывает новые песни, участвует в различных телепроектах. Живет и работает в Москве. У музыканта растут двое дочерей – младшая Лиза от брака с Анжеликой Варум, старшая – Полина от танцовщицы Марии Воробьевой. Девочки живут и учатся за границей.