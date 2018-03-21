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World of Tanks получила самое большое обновление в истории

21 марта 2018, 17:42

В обновленной версии популярной онлайн-игры добавилась локация «Штиль», а все 29 карт были воссозданы программистами.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Студия Wargaming выпустила самое большое обновление World of Tanks за восемь лет существования, сообщает портал VistaNews.

Все 29 карт World of Tank получили современную «картинку» и обновлены. В новой версии появилась новая локация «Штиль». 

Обновилось и аудиосопровождение игры, которое отличается новым динамическим треком. Все остальные композиции отображают уникальные традиции стран-участниц сражений. 

Игра также получила дополнительные физические эффекты — разрушаемость объектов, намокание и загрязнение техники.

Пользователи World of Tanks в СНГ смогут первыми в мире начать играть в новейшую версию игры 1.0 уже сегодня.


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