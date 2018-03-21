World of Tanks получила самое большое обновление в истории

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Студия Wargaming выпустила самое большое обновление World of Tanks за восемь лет существования, сообщает портал VistaNews.
Все 29 карт World of Tank получили современную «картинку» и обновлены. В новой версии появилась новая локация «Штиль».
Обновилось и аудиосопровождение игры, которое отличается новым динамическим треком. Все остальные композиции отображают уникальные традиции стран-участниц сражений.
Игра также получила дополнительные физические эффекты — разрушаемость объектов, намокание и загрязнение техники.
Пользователи World of Tanks в СНГ смогут первыми в мире начать играть в новейшую версию игры 1.0 уже сегодня.